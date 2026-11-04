Attacke im ICE

Reisender greift Zugbegleiter bei Ticketkontrolle in ICE an

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE Richtung Ulm attackiert ein Reisender einen Zugbegleiter und versucht, ihn zu würgen. Eine Kollegin eilt dem Opfer zu Hilfe.

Der Angreifer wurde von der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof in Empfang genommen. (Symbolfoto) Foto: Katharina Kausche/dpa
Der Angreifer wurde von der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof in Empfang genommen. (Symbolfoto)

Um (dpa/lsw) - Ein Zugbegleiter ist bei einer Fahrkartenkontrolle in einem in Richtung Ulm fahrenden ICE von einem Reisenden attackiert worden. Der 57 Jahre alte Mann hatte Angaben der Bundespolizei zufolge am Morgen zunächst ein Dokument vorgezeigt, dieses dem 25-jährigen Zugbegleiter dann aus der Hand geschlagen und schließlich versucht, ihn zu würgen. Eine Kollegin eilte dem Opfer zu Hilfe und verständigte den im Zug anwesenden Sicherheitsdienst der Bahn. Verletzt wurde niemand. 

Der Angreifer wurde von der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof in Empfang genommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt.

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