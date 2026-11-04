Reisender greift Zugbegleiter bei Ticketkontrolle in ICE an

Um (dpa/lsw) - Ein Zugbegleiter ist bei einer Fahrkartenkontrolle in einem in Richtung Ulm fahrenden ICE von einem Reisenden attackiert worden. Der 57 Jahre alte Mann hatte Angaben der Bundespolizei zufolge am Morgen zunächst ein Dokument vorgezeigt, dieses dem 25-jährigen Zugbegleiter dann aus der Hand geschlagen und schließlich versucht, ihn zu würgen. Eine Kollegin eilte dem Opfer zu Hilfe und verständigte den im Zug anwesenden Sicherheitsdienst der Bahn. Verletzt wurde niemand.