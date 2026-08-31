Attacke auf Bahnmitarbeiter

Streit im Bahnabteil: Zugbegleiter mit Pfefferspray verletzt

Platzmangel sorgt für Ärger: Ein Zugbegleiter muss nach einer Pfefferspray-Attacke ins Krankenhaus, der Täter flieht.

Nach der Tat flüchtete der etwa 35 Jahre alte Mann. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach der Tat flüchtete der etwa 35 Jahre alte Mann. (Symbolbild)

Trier/Koblenz (dpa/lrs) - Ein Reisender hat einem Zugbegleiter in einer Regionalbahn Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Zugbegleiter sei in einem Krankenhaus ärztlich versorgt worden, teilte die Bundespolizei in Trier mit. Am Vormittag war die beiden Männer beim Halt am Bahnhof Koblenz-Stadtmitte wegen Platzmangels in einem Fahrradabteil in Streit geraten. Nach dem Versprühen des Pfeffersprays flüchtete der etwa 35 Jahre alte Täter, der ein Fahrrad bei sich hatte. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

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