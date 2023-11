Rhein: Haben Leitlinien für Verhandlungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der angekündigten Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD startet Hessen nach Aussage von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) «ein neues Kapitel». Es gehe um die Verhandlung einer neuen christlich-sozialen Koalition, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden. «Und da gibt es Leitlinien. Diese Leitlinien sind sehr klar: Wir arbeiten für einen starken Staat, wir arbeiten für eine stabile Wirtschaft und wir arbeiten für eine sanfte Erneuerung. Das heißt also: Für eine Modernisierung mit den Menschen und nicht gegen die Menschen.»