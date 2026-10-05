Ermittlungen laufen

Sattelzug durchbricht Leitplanke – Fahrer tot

Das Fahrzeug prallt gegen einen Pfeiler. Durch die Wucht werden Stahlrollen auf die Fahrbahn geschleudert. Der 58-jährige Fahrer stirbt.

Gegen 02.35 Uhr kam es am Montagmorgen auf der A67 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: fdemel NEWS/dpa
Gegen 02.35 Uhr kam es am Montagmorgen auf der A67 zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Raunheim (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 67 in Hessen ist der Fahrer eines Sattelzugs ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 58 Jahre alte Mann aus Rheinland-Pfalz aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zu Montag zwischen dem Autobahndreieck Mönchhof und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost mit dem Fahrzeug von der Straße ab.

Der Sattelzug durchbrach demnach die Leitplanke und prallte gegen einen Pfeiler. Der Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb, hieß es. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Ladung - Stahlrollen - auf die Fahrbahn geschleudert worden. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht ausweichen, die beiden Insassen blieben unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Foto: fdemel NEWS/dpa
Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang untersuchen. Die Sperrung der Autobahn Richtung Süden sollte vermutlich bis Mittag dauern. Die Schadenssumme wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert und schwer verletzt
Verkehrsunfall

Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Auf der A6 Richtung Mannheim kommt ein 19-Jähriger von der Fahrbahn ab, prallt gegen die Leitplanke und wird aus seinem Auto gerissen. Die zeitweise gesperrte Autobahn ist wieder frei.

13.09.2026

Windböe wirft Sattelzug um: Fahrer schwer verletzt
Unfälle

Windböe wirft Sattelzug um: Fahrer schwer verletzt

Auf einer Deponie lädt der Fahrer eines Sattelzuges seine Ladung ab. Dann erwischt eine Windböe das Fahrzeug - und der 53-Jährige muss gerettet werden.

11.05.2026

18-Jähriger aus Auto geschleudert und schwer verletzt
Unfall

18-Jähriger aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Ein junger Autofahrer kommt von einer Landstraße ab. Sein Auto prallt gegen einen Baum und wird auseinandergerissen.

22.04.2026

Schriesheim: Opel wird nach Auffahrunfall über A5 geschleudert - zwei Verletzte
Erheblicher Sachschaden

Schriesheim: Opel wird nach Auffahrunfall über A5 geschleudert - zwei Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Opel-Fahrerin über die Fahrbahn der A5 geschleudert. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

01.09.2025

Unfall

Sattelzug kippt auf A3 um und verliert verpackte Bettwäsche

Beladen mit Bettwäsche ist ein Sattelzug wohl zu schnell auf der nassen Autobahn unterwegs. Das Fahrzeug kippt um - und verliert seine Ladung auf der Straße. Der Fahrer verletzt sich am Arm.

01.10.2024