Sattelzug verunglückt – 150 Liter Diesel laufen aus
Nach einem Unfall bei Zeppelinheim muss die Anschlussstelle zeitweise gesperrt werden. Die Polizei stellt bei dem Fahrer Alkoholkonsum fest.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug in Hessen ist der Polizei zufolge eine erhebliche Menge Kraftstoff ausgetreten. Wie das Präsidium in Frankfurt/Main mitteilte, war das Fahrzeug auf der Autobahn 5 Richtung Kassel unterwegs. An der Anschlussstelle Zeppelinheim sei dann der Sattelzug am Samstagabend in der Verbindungsschleife zur L3262 mit der Schutzplanke kollidiert, die Zugmaschine kam in der Grünfläche zum Stehen.
Aus dem Tank drangen etwa 150 Liter Diesel in die Erde, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, zeitweise war die Anschlussstelle voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Angaben zufolge ergab ein Atemalkoholtest mehr als drei Promille. Der 45-Jährige wurde für eine Blutprobe in das Präsidium gebracht. Verlassen konnte er dieses nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung, da er nicht in Deutschland wohnt.