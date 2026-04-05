2. Fußball-Bundesliga

Schalke befürchtet Saison-Aus für Katic - Update zu Dzeko

Nach Edin Dzeko hat es auch Nikola Katic bei der bosnischen Nationalmannschaft erwischt. Während die Saison für den Verteidiger wohl gelaufen ist, gibt es auch ein Update zu seinem Landsmann Dzeko.

Edin Dzeko (r) und Nikola Katic stehen Schalke vorerst nicht zur Verfügung. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Edin Dzeko (r) und Nikola Katic stehen Schalke vorerst nicht zur Verfügung. (Archivbild)

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im Saisonendspurt auf zwei wichtige Spieler verzichten. Während die Rückkehr von Edin Dzeko nach einer Schulterverletzung aus seinem Einsatz für die bosnische Nationalmannschaft weiter ungewiss ist, könnte Abwehrchef und Landsmann Nikola Katic für den Rest der Saison ausfallen, wie der Fußball-Zweitligist vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC mitteilte. 

Katic stehe wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung, hieß es. Die Verletzung sei mit einem mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulasse. Zur Verletzung von Dezeko teilten die Knappen mit: «Er wird zunächst ausfallen. Wann er in dieser Saison wieder eingesetzt werden kann, ist auch vom Heilungsverlauf abhängig.» 

Dzeko: Rückkehr mit Schmerzen möglich

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Dzeko selbst hofft auf eine Rückkehr noch vor dem Saisonende: «Ich will nicht sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich in zwei Wochen wieder fit bin. Aber wenn man bisschen Schmerzen hat, ist es für mich auch gar kein Problem. Und deswegen warten wir ein bisschen, zwei Wochen, und dann werden wir sehen», sagte der Stürmer bei Sky. Die Diagnose der Ärzte sei etwa ein Monat, sagte er.

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