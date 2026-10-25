Scheunendach stürzt ein und beschädigt Nachbarhaus

Fellbach (dpa/lsw) - Das Dach einer Scheune ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingestürzt und hat ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt. Der Giebel des Gebäudes war nach unten gekracht und auf dem Dach des Nachbarhauses aufgeschlagen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden demnach in Sicherheit gebracht. Da die Scheune als einsturzgefährdet gilt, sperrte die Feuerwehr den Bereich ab. Durch den Einsturz wurde zudem eine Leitung beschädigt, die an der Scheune sowie einem gegenüberliegenden Haus befestigt war und an der eine Straßenlaterne hängt. Auch diese musste laut Sprecher abgesichert werden.