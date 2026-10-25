Gebäude gesichert

Scheunendach stürzt ein und beschädigt Nachbarhaus

Der Giebel einer Scheune kracht auf das Dach des Nachbarhauses, die Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden. Auch an anderer Stelle kommt es zu einem Schaden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte den Zugang zur Scheune. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte den Zugang zur Scheune. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Das Dach einer Scheune ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingestürzt und hat ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt. Der Giebel des Gebäudes war nach unten gekracht und auf dem Dach des Nachbarhauses aufgeschlagen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden demnach in Sicherheit gebracht. Da die Scheune als einsturzgefährdet gilt, sperrte die Feuerwehr den Bereich ab. Durch den Einsturz wurde zudem eine Leitung beschädigt, die an der Scheune sowie einem gegenüberliegenden Haus befestigt war und an der eine Straßenlaterne hängt. Auch diese musste laut Sprecher abgesichert werden. 

Am Montag soll ein Gutachter das Gebäude sichten, um die genaue Schadensursache und die Stabilität der Konstruktion zu untersuchen.

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