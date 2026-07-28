Schönbuchbahn nach Unfall gesperrt
Ein Mensch überquert die Gleise an einem gesperrten Bahnübergang. Der Zugführer kann den Unfall trotz Hupen und Notbremsung nicht verhindern.
Böblingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Böblingen ist die Schönbuchbahn gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mensch von einem Zug erfasst und schwer verletzt.
Der oder die Erwachsene soll demnach die Gleise am Übergang im Bereich der Haltestelle Südbahnhof überquert haben und wurde von einem Zug der Schönbuchbahn erfasst. Der Übergang sei laut Zeugen durch Schranken und Lichtzeichen gesperrt gewesen. Den Zusammenstoß mit dem Menschen habe der Zugführer trotz Hupen und Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern können. Mit einem Hubschrauber sei der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen worden.
Die Schönbuchbahn ist eine nicht bundeseigene Eisenbahn. Die Infrastruktur der Deutschen Bahn ist laut den Angaben eines Pressesprechers der Deutschen Bahn nicht betroffen.