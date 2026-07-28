Schönbuchbahn nach Unfall gesperrt

Böblingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Böblingen ist die Schönbuchbahn gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mensch von einem Zug erfasst und schwer verletzt.

Der oder die Erwachsene soll demnach die Gleise am Übergang im Bereich der Haltestelle Südbahnhof überquert haben und wurde von einem Zug der Schönbuchbahn erfasst. Der Übergang sei laut Zeugen durch Schranken und Lichtzeichen gesperrt gewesen. Den Zusammenstoß mit dem Menschen habe der Zugführer trotz Hupen und Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern können. Mit einem Hubschrauber sei der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen worden.