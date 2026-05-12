13 Menschen verletzt

Schülerin setzt versehentlich Reizgas in Umkleide frei

Ohne Absicht soll ein Mädchen an einer Schule in Mörfelden-Walldorf Reizgas freigesetzt haben - der Vorfall endet mit einem Polizeieinsatz. Eine Schülerin muss ins Krankenhaus.

Eine Schülerin wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Schülerin wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Eine Schülerin hat an einer Schule in Mörfelden-Walldorf Reizgas freigesetzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vorfall im Landkreis Groß-Gerau sei am Vormittag unbeabsichtigt und durch unbedachten Umgang mit dem Reizgas passiert, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen mit.

Bild

Demnach waren infolge des Vorfalls 13 Schüler von leichten Atemwegsreizungen betroffen. Eine Schülerin sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, die übrigen Jugendlichen seien vor Ort behandelt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reizgas in Pforzheimer Turnhalle – 31 Schüler untersucht
Polizeieinsatz

Reizgas in Pforzheimer Turnhalle – 31 Schüler untersucht

Reizgas in einer Sporthalle sorgt für Augen- und Atemwegsreizungen bei Schülern. Wie geht es den Betroffenen?

20.11.2025

Rimbach: Reizgas an Dietrich-Bonhoeffer-Schule versprüht - drei Verdächtige im Visier
Blaulicht

Rimbach: Reizgas an Dietrich-Bonhoeffer-Schule versprüht - drei Verdächtige im Visier

In einer Schultoilette wurde Reizgas versprüht. Mehrere Schüler erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Eine Person kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

13.11.2025

Reizgas an Schule versprüht - 25 Schüler leicht verletzt
Notfälle

Reizgas an Schule versprüht - 25 Schüler leicht verletzt

Versprühtes Reizgas sorgt an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Betroffen sind 25 Schüler, neun von ihnen müssen ins Krankenhaus.

11.11.2024

Kassel

Polizei: Schüler mutmaßlich durch Reizgas verletzt

14.11.2023

Kreis Groß-Gerau

Leiche bei Mörfelden-Walldorf identifiziert

02.06.2023