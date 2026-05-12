Schülerin setzt versehentlich Reizgas in Umkleide frei
Ohne Absicht soll ein Mädchen an einer Schule in Mörfelden-Walldorf Reizgas freigesetzt haben - der Vorfall endet mit einem Polizeieinsatz. Eine Schülerin muss ins Krankenhaus.
Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Eine Schülerin hat an einer Schule in Mörfelden-Walldorf Reizgas freigesetzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vorfall im Landkreis Groß-Gerau sei am Vormittag unbeabsichtigt und durch unbedachten Umgang mit dem Reizgas passiert, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen mit.
Demnach waren infolge des Vorfalls 13 Schüler von leichten Atemwegsreizungen betroffen. Eine Schülerin sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, die übrigen Jugendlichen seien vor Ort behandelt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.