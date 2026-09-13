Kriminalität

Schüsse bei Verlobungsfeier – Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Passanten hören Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden und alarmieren die Polizei. Vor Ort stellt sich heraus: Die Schüsse kamen aus einer Schreckschusspistole.

Die Polizei nimmt den 19-jährigen Mann noch vor Ort fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei nimmt den 19-jährigen Mann noch vor Ort fest. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Verlobungsfeier in Wiesbaden hat ein 19-jähriger Mann mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Er sei vor Ort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. 

Demnach hätten Passanten am Samstagnachmittag zunächst Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der 19-Jährige diese während einer Verlobungsfeier in einer Wohnung des Hauses abgegeben habe. Die Polizei stellte die Waffe nach eigenen Angaben sicher. Für die Dauer des Einsatzes wurde die betroffene Straße gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon
Verstoßes gegen Waffengesetz

Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon

In Karlsruhe melden Anwohner am Samstagabend Schüsse. Die Polizei durchsucht die Wohnung eines 28-Jährigen – und stellt eine Waffe mit Munition sicher. Was dem Mann jetzt droht.

03.08.2026

Schlägerei mit Machete und Schreckschusspistole
Bad Mergentheim

Schlägerei mit Machete und Schreckschusspistole

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Bad Mergentheim kam es zum Einsatz von Machete und Schreckschusspistole. Ein Mann wurde verletzt, die Ermittlungen laufen.

20.02.2026

Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon
Kriminalität

Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon

Anwohner hören Knallgeräusche. Sie alarmieren die Polizei - die nimmt einen Mann fest.

15.08.2025

Mann schießt in Wiesbaden mit Schreckschusspistole
Polizeieinsatz

Mann schießt in Wiesbaden mit Schreckschusspistole

Um einen Streit zu schlichten, schießt ein 53-Jähriger mehrfach in die Luft. Dabei hatte er mit den Streitigkeiten gar nichts zu tun.

06.10.2024

Main-Kinzig-Kreis

Mann schießt bei Streit aus Schreckschusspistole

26.03.2023