Schüsse bei Verlobungsfeier – Polizei nimmt 19-Jährigen fest
Passanten hören Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden und alarmieren die Polizei. Vor Ort stellt sich heraus: Die Schüsse kamen aus einer Schreckschusspistole.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Verlobungsfeier in Wiesbaden hat ein 19-jähriger Mann mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Er sei vor Ort festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Demnach hätten Passanten am Samstagnachmittag zunächst Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der 19-Jährige diese während einer Verlobungsfeier in einer Wohnung des Hauses abgegeben habe. Die Polizei stellte die Waffe nach eigenen Angaben sicher. Für die Dauer des Einsatzes wurde die betroffene Straße gesperrt.