Schuss bei Festnahme von falschen Polizisten
Betroffene alarmieren nach Anrufen von falschen Polizisten im Hochtaunuskreis die echte Polizei. Die Beamten greifen ein. Dann fällt ein Schuss.
Kronberg/Oberursel (dpa/lhe) - Nach Anrufen von falschen Polizisten im Hochtaunuskreis sind drei junge Männer festgenommen worden. Sie sollten dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein 19-Jähriger leistete bei seiner Festnahme am Mittwoch Widerstand, dabei schoss ein Polizist in den Boden. Ein anderer Beamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.
Der 19-Jährige und ein 22-Jähriger wollten bei einer 65 Jahre alten Frau in Kronberg, die zuvor von falschen Polizisten angerufen worden war, Wertgegenstände abholen. Darunter waren knapp 100 Gold- und Silbermünzen. Ihr Ehemann alarmierte die Polizei.
Ebenfalls am Mittwoch wurde ein 21-Jähriger bei der Abholung von Wertgegenständen in Oberursel festgenommen. Der Angerufene hatte selbst die Polizei verständigt. Ob zwischen beiden Taten einen Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden.