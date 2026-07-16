Telefonbetrug

Schuss bei Festnahme von falschen Polizisten

Betroffene alarmieren nach Anrufen von falschen Polizisten im Hochtaunuskreis die echte Polizei. Die Beamten greifen ein. Dann fällt ein Schuss.

Mehrere Menschen im Hochtaunuskreis sind von falschen Polizisten angerufen worden. (Illustration) Foto: Oliver Berg/dpa
Mehrere Menschen im Hochtaunuskreis sind von falschen Polizisten angerufen worden. (Illustration)

Kronberg/Oberursel (dpa/lhe) - Nach Anrufen von falschen Polizisten im Hochtaunuskreis sind drei junge Männer festgenommen worden. Sie sollten dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein 19-Jähriger leistete bei seiner Festnahme am Mittwoch Widerstand, dabei schoss ein Polizist in den Boden. Ein anderer Beamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt. 

Der 19-Jährige und ein 22-Jähriger wollten bei einer 65 Jahre alten Frau in Kronberg, die zuvor von falschen Polizisten angerufen worden war, Wertgegenstände abholen. Darunter waren knapp 100 Gold- und Silbermünzen. Ihr Ehemann alarmierte die Polizei. 

Ebenfalls am Mittwoch wurde ein 21-Jähriger bei der Abholung von Wertgegenständen in Oberursel festgenommen. Der Angerufene hatte selbst die Polizei verständigt. Ob zwischen beiden Taten einen Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden.

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