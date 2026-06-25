Schuss bei Streit in Offenbacher Schwimmbad
In einem Waldschwimmbad fällt ein Schuss - womöglich aus einer Schreckschusspistole. Bilanz eines Streits sind zwei Verletzte. Wie ist es dazu gekommen?
Offenbach (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher soll in einem Waldschwimmbad in Offenbach einen Sicherheitsmitarbeiter attackiert und dann einen Schuss aus einer vorerst unbekannten Waffe abgegeben haben. «Ob es sich hierbei um eine Schreckschusswaffe oder eine Pfefferpistole handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen», teilte die Polizei mit.
Der 36-jährige Mitarbeiter kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus. Bei dem Vorfall am Mittwochabend war auch ein 19-Jähriger verletzt worden. Der vorerst unbekannte Täter - laut Zeugen etwa 14 bis 16 Jahre alt - war schon am Montag mit dem Sicherheitsmitarbeiter in Streit geraten. Dieser verwies den Jungen daraufhin des Schwimmbads.