Rhein-Neckar-Kreis

Schwerer Unfall auf B38 – zwei Fahrer verletzt

Ein Auto gerät in die Leitplanke und reißt sie auf 40 Metern ein, ein zweites bleibt schwer beschädigt zurück: Auf der B38 bei Weinheim werden zwei Fahrer schwer verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber kam bei dem Unfall in Weinheim zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber kam bei dem Unfall in Weinheim zum Einsatz. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der Bundesstraße 38 im Rhein-Neckar-Kreis sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Einer von ihnen war mit seinem Wagen nahe Weinheim aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Auto geriet demnach unter die Schutzplanke, der linke Vorderreifen wurde vollständig abgerissen. Die Leitplanke sei auf einer Länge von rund 30 bis 40 Metern erheblich beschädigt worden.

Etwa 250 Meter entfernt kam das zweite Auto mit massiven Schäden an der Fahrerseite zu stehen. Die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Beide Fahrer wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern betreut. Ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle.

Den Angaben nach sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und räumte Trümmerteile von der Fahrbahn. Nachdem eines der Autos abgeschleppt worden war, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe übernahm die Polizei.

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