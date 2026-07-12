Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Stuttgart
Ein Verkehrsknotenpunkt in der Landeshauptstadt ist mehrere Stunden komplett gesperrt. Was die Polizei zum Unfallhergang und den Verletzten sagt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Stuttgart sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Ein 27 Jahre alter Autofahrer war demnach am Samstag mutmaßlich zu schnell um eine Kurve am Neckartor gefahren und auf die Gegenspur geraten.
Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, hinter dessen Steuer ein 72-Jähriger saß. Durch das Auslösen der Airbags erlitt der Senior schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Neben dem 27-Jährigen saßen noch vier weitere Menschen in dem Wagen - auch ein zehn Monate altes Baby. Alle fünf erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Auch sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge war die Straße an dem Verkehrsknotenpunkt für mehrere Stunden gesperrt.