Sieben Menschen aus brennender Tiefgarage gerettet
In einer Tiefgarage breitet sich ein Feuer aus. Der Adventsmarkt über dem brennenden Parkhaus wird vorsorglich geräumt. Was bislang über die Brandursache bekannt ist.
Heidelberg (dpa/lsw) - In einer Tiefgarage in Heidelberg hat es gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Adventsmarkt über dem Parkhaus wurde geräumt.
Der Brand war laut Polizei am Samstagnachmittag ausgebrochen. Sieben Menschen, die das Parkhaus nicht selbstständig verlassen konnten, wurden von der Feuerwehr gerettet. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar: Ob zuerst eine Ladesäule oder ein Elektroauto brannte, konnte die Polizei nicht sagen. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt.