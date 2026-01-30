Skiglück am Wochenende auch am Hoherodskopf
In Willingen und auf der Wasserkuppe fahren die Lifte bereits. Nun ist es auch im Vogelsberg so weit.
Rasdorf (dpa/lhe) - Gute Nachrichten für Wintersportfans: Auch am Hoherodskopf im Vogelsberg können sie am Wochenende Ski fahren. Der Skilift Rennwiese werde an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet, teilte die Betreibergesellschaft mit. Dies war zuvor nicht möglich, da am Lift zu wenig Schnee lag. Die Liftspur wurde nun mit Schnee gefüllt und präpariert.
Im größten hessischen Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) und auf Hessens höchstem Berg, der 950 Meter hohen Wasserkuppe, kann bereits Ski gefahren werden. Dank Neuschnee und Dauerfrost gibt es dort optimale Bedingungen.