Basketball

Skyliners lösen Vertrag mit Philipps auf

Die Frankfurt Skyliners und Christoph Philipps beenden ihre Zusammenarbeit. Ein Pflichtspiel-Comeback für die Frankfurter nach langer Verletzungspause bleibt dem Profi somit verwehrt.

Christoph Philipps (r, hier im Trikot der Hamburg Towers) verlässt die Frankfurt Skyliners. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Christoph Philipps (r, hier im Trikot der Hamburg Towers) verlässt die Frankfurt Skyliners. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners und Spieler Christoph Philipps gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilten die Skyliners zwei Tage nach dem 78:82 gegen die Veolia Towers Hamburg mit. 

Philipps war im Sommer 2024 nach Frankfurt gewechselt. Der 27-Jährige absolvierte insgesamt 16 BBL-Partien für die Skyliners. In der laufenden Spielzeit blieb er jedoch ohne Einsatz, nachdem er sich zum Ende der vergangenen Saison eine Fraktur am linken Schienbeinkopf zugezogen hatte.

Pflichtspiel-Comeback steht noch aus

Nach Angaben des Clubs arbeitet er seitdem «intensiv an seinem Comeback», eine Rückkehr aufs Parkett bei einem Pflichtspiel blieb ihm bislang aber verwehrt.

«Er hat sich jederzeit sehr professionell verhalten. Auch abseits des Spielgeschehens haben wir ihn während seiner Reha begleitet und im Aufbau- sowie Teamtraining unterstützt», sagte der Geschäftsführer Sport der Skyliners, Sebastian Gleim.

