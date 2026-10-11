So kühl und nass wird der letzte Tag der Woche im Südwesten
Frischer Wind und graue Wolken: Der Tag bringt im Südwesten nasses Wetter und kühle Temperaturen. Sogar Nebel und Frost sind mancherorts möglich.
Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und windfeste Jacke dürften an diesem letzten Wochentag in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Die Temperaturen bleiben niedrig, dazu gibt es viele Wolken und immer wieder etwas Regen, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt. Erst am Montag soll sich die Sonne häufiger zeigen.
Grau, kühl und windig
Der Vorhersage zufolge bleibt der Himmel im Laufe des Tages überwiegend stark bewölkt. Die Sonne dürfte sich nur selten zeigen, dazu könnte es immer wieder leicht regnen - meist allerdings nur kurzzeitig. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 9 und 13 Grad. Am Neckar und entlang des Rheins werden 14 bis 17 Grad erwartet. Dazu weht ein frischer Westwind, der häufig kräftig böig auffrischt.
In der Nacht zum Montag dürfte es zwar wolkig bleiben, Niederschlag wird aber nicht erwartet. In Niederungen und Tallagen könnten sich Nebel und Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 6 bis plus 2 Grad. In ungünstigen Lagen sei zudem Frost in Bodennähe möglich.
Montag zunehmend sonnig
Der Montag könnte zunächst noch trüb beginnen: In den Frühstunden soll es vielerorts wolkig und teilweise neblig sein, örtlich sei auch etwas Nieselregen möglich. Im Tagesverlauf dürfte sich die Sonne jedoch immer häufiger durchsetzen. Insgesamt werde das Wetter freundlicher. Die Höchstwerte reichen voraussichtlich von 11 Grad auf der Albhochfläche bis zu 18 Grad im Oberrheingraben. Der Wind soll schwach und wechselhaft sein.
Am Dienstag dürfte sich die Sonne häufiger hinter Wolken verstecken. Im Tagesverlauf soll der Regen zunehmen. Weitere Angaben zu Temperaturen und Wind liegen für diesen Tag in der vorliegenden Prognose nicht vor.