Wetter

So sommerlich wird der Wochenstart

Gewitter Ade? Das Sommer-Feeling kehrt in dieser Woche in den Südwesten zurück – und das alles ohne Hitzestress. Was die kommenden Tage bringen.

Milde Temperaturen und viel Sonnenschein erwarten Baden-Württemberg zum Wochenstart. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Milde Temperaturen und viel Sonnenschein erwarten Baden-Württemberg zum Wochenstart. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Wolken, Regen und Gewitter in den vergangenen Tagen wird der Wochenstart in Baden-Württemberg sonnig und trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute viel Sonnenschein mit Quellwolken. Es soll auch die kommenden Tage trocken bleiben. 

Eine erneute Hitzewelle gibt es trotz des Sonnenscheins nicht: Die Temperaturen sollen zwischen angenehmen 20 und 26 Grad liegen. Dazu kommt mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord mit einigen frischen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 7 Grad. 

Am Dienstag sollen die Höchsttemperaturen erneut zwischen 20 und 26 Grad am Tag liegen, wieder mit schwachem Wind aus dem Norden und vereinzelten Böen. Allerdings wird es zeitweise wolkig, bleibt aber meist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf um die 12 Grad, auf der Albhochfläche und im Allgäu auf bis zu 7 Grad. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Sonne bleibt zunächst bis Mittwoch, ab Mittag ziehen dann laut DWD aber Wolken aus dem Norden auf. Die Höchstwerte steigen auf 21 bis 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es dann wieder zu Schauern kommen, bei Tiefstwerten zwischen 14 und 9 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sommer kehrt zurück – Sonne vertreibt Gewitter im Südwesten
Wetter

Sommer kehrt zurück – Sonne vertreibt Gewitter im Südwesten

Erst Schauer, dann Sonne: Wer am Sonntag noch den Regenschirm braucht, darf sich zum Wochenbeginn auf Sommerfeeling freuen. Welche Regionen profitieren, verrät der Wetterdienst.

19.07.2026

Höchsttemperaturen bis 32 Grad – teils Gewitter
Wetter

Höchsttemperaturen bis 32 Grad – teils Gewitter

Lokal kann es unwetterartigen Starkregen geben. Die Temperaturen bleiben aber sommerlich.

30.05.2026

Nasser Wochenstart: Wo im Südwesten Gewitter möglich sind
Wetter in Baden-Württemberg

Nasser Wochenstart: Wo im Südwesten Gewitter möglich sind

Statt Frühling gibt es Wind und Schauer: Wer am Montag raus will, braucht oft Regenschirm und Jacke. Wo es sogar Gewitter geben kann – und wann endlich wieder Sonne kommt.

16.03.2026

Sonniger Wochenstart - Schauer und Gewitter folgen
Wetter im Südwesten

Sonniger Wochenstart - Schauer und Gewitter folgen

Bis einschließlich Dienstag steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg – teils auf bis zu 26 Grad. Danach wird es nass.

18.05.2025

Wetter

Höhere Temperaturen und Gewitter zum Wochenstart

Weite Teile Deutschlands bekommen einen Vorgeschmack auf den Sommer in den kommenden Tagen. Allerdings sagt der Wetterdienst auch Gewitter voraus.

28.04.2024