So sommerlich wird der Wochenstart

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Wolken, Regen und Gewitter in den vergangenen Tagen wird der Wochenstart in Baden-Württemberg sonnig und trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute viel Sonnenschein mit Quellwolken. Es soll auch die kommenden Tage trocken bleiben.

Eine erneute Hitzewelle gibt es trotz des Sonnenscheins nicht: Die Temperaturen sollen zwischen angenehmen 20 und 26 Grad liegen. Dazu kommt mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord mit einigen frischen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 7 Grad.

Am Dienstag sollen die Höchsttemperaturen erneut zwischen 20 und 26 Grad am Tag liegen, wieder mit schwachem Wind aus dem Norden und vereinzelten Böen. Allerdings wird es zeitweise wolkig, bleibt aber meist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf um die 12 Grad, auf der Albhochfläche und im Allgäu auf bis zu 7 Grad.

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