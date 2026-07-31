Sommer zeigt zwei Gesichter – Wärme und Gewitter in Hessen
Meteorologen rechnen mit hohen Temperaturen, anschließend mit teils kräftigen Gewittern und leichter Abkühlung.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den heutigen Freitag und die Nacht zum Samstag in Hessen teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Zuvor steigen die Temperaturen gebietsweise auf 30 bis 34 Grad, teilten die Meteorologen in Offenbach mit.
Am Samstag komme es wohl noch zu vereinzelten Gewittern, meist sei es aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 24 und 28 Grad im Norden und zwischen 27 und 30 Grad im Süden.
Kühlere Meeresluft
Als Ursache nannte der DWD den Ausläufer eines Tiefs über Skandinavien. Dieser verlaufe quer über die Mitte Deutschlands und sorge für teils kräftige Gewitter. «Ab Samstag gelangt von Nordwesten dann verbreitet etwas kühlere Meeresluft nach Westdeutschland, die wieder unter Hochdruckeinfluss gerät.»
Zunächst gebe es jedoch am (heutigen) Freitag nur geringe Gewittergefahr. Am Nachmittag und Abend nehme die Wahrscheinlichkeit zu. Dabei könnte es lokal «eng begrenzt» zu stürmischen Böen sowie Starkregen und Hagel kommen. «In der Nacht zum Samstag anhaltendes Gewitterrisiko bei allerdings abnehmender Böengefahr», hieß es.
Start in die neue Woche
Am Sonntag sei es meist heiter und teils wolkig, im Moment sei ein geringes Schauerrisiko zu sehen, meinte der Wetterdienst. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 27 und 29 Grad im Norden und 29 bis 32 Grad im Süden liegen. In der Nacht zum Montag soll es gering bewölkt und niederschlagsfrei bleiben.