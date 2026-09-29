Sommergefühle - Ein letztes Mal knapp 30 Grad dieses Jahr?
In den vergangenen Tagen wurden die Menschen im Südwesten mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad verwöhnt. Aber: Ein Wetterumschwung steht bevor. War es das dann aber wirklich mit dem Sommer?
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Herbst ist schon eine Weile da, zumindest auf dem Papier. Statt Wind und Regenwetter brachte er den Menschen in Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen vielmehr Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. Die Sommergefühle dürften auch noch heute und morgen anhalten, ehe am Donnerstag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein Wetterumschwung ansteht.
War es das dann aber wirklich mit solchen Temperaturen für dieses Jahr? Temperaturen rund um 30 Grad werde man in Baden-Württemberg dann dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Temperaturen um die 25 Grad hingegen könnten durchaus noch möglich sein, sagte der Experte.
Für heute sagte der DWD noch einmal viel Sonne voraus. Er rechnete mit Höchstwerten um 23 Grad in Oberschwaben und am Bodensee sowie sogar mit bis zu 29 Grad im Oberrheingraben. Am Mittwoch gebe es weiterhin mehr Sonne als Wolken und Höchstwerte um 23 Grad in Oberschwaben und 28 Grad in Nordbaden.
Umschwung am Donnerstag
Am Donnerstag breite sich dann vormittags in Baden und tagsüber nach Osten hin Regen aus. Vereinzelt seien auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte lägen bei 19 Grad im Bergland und 24 Grad am Neckar.