Wetterprognose

Sommerwetter in Hessen: Am Samstag bis zu 32 Grad möglich

In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen trocken und überwiegend sonnig. Zum Wochenende steigen die Temperaturen an.

In Nordhessen werden 25 bis 28 Grad erreicht, in der Südhälfte 28 bis 30 Grad. Foto: Jennifer Brückner/dpa
In Nordhessen werden 25 bis 28 Grad erreicht, in der Südhälfte 28 bis 30 Grad.

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen steht eine freundliche und zunehmend warme Wetterphase bevor. Bereits am Donnerstag zeigt sich das Wetter heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Nordhessen werden 25 bis 28 Grad erreicht, in der Südhälfte 28 bis 30 Grad. In den Hochlagen liegen die Höchstwerte bei 23 Grad. 

In der Nacht zum Freitag kühlt es sich ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad, im Bergland bei 8 Grad. Am Freitag setzt sich das freundliche Wetter tagsüber fort. Laut den Meteorologen wechseln sich Sonne und Wolken ab, Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Im Norden werden 22 bis 26 Grad erreicht, im Süden 27 bis 29 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab, im Norden und Osten örtlich bis auf 8 Grad.

Samstag sonnig und warm

Am Samstag wird es heiter bis sonnig und trocken. Laut DWD steigen die Temperaturen auf 28 bis 32 Grad, im höheren Bergland auf etwa 23 Grad. Der Wind bleibt schwach und kommt meist aus südöstlichen Richtungen.

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