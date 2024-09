Sozialverbände warnen in Haushaltsdiskussion vor Alarmismus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Sozialverbände sehen die Ankündigungen der Landesregierung für einen künftigen strengen Haushaltssparkurs als womöglich überzogen an. Es sei zwar richtig, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudelten und etwa Personal und Energie teurer seien, sagte der Vorstandsvorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen, Michael Schmidt, der dpa in Wiesbaden. Er halte es im Moment aber für etwas übertrieben, welche Stimmung verbreitet werde. «Man hat ja fast das Gefühl, wir stehen vor dem Staatsbankrott.» So prekär könne es nach seiner Auffassung nicht sein. «Mir ist das zu viel Alarm.»