Wiesbaden

Streit vor der Disco: Security schlägt und tritt 20-Jährigen

Frühmorgens schlägt ein junger Mann einem anderen mit der Faust ins Gesicht. Securityleute greifen ein - und der 20-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung ermittelt jetzt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung ermittelt jetzt die Polizei. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem eskalierten Streit vor einer Disco in Wiesbaden sollen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen der Beteiligten geschlagen und getreten haben - unter anderem mit einem Schlagstock. Der 20-Jährige war am frühen Morgen mit einem gleichaltrigen Mann in eine Auseinandersetzung geraten, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Erkenntnisse mitteilte. Im Verlauf des Streits schlug er seinem Kontrahenten mutmaßlich mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schalteten sich die drei Security-Leute ein. 

Der vom Sicherheitsdienst geschlagene junge Mann wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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