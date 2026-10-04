Streit vor der Disco: Security schlägt und tritt 20-Jährigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem eskalierten Streit vor einer Disco in Wiesbaden sollen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen der Beteiligten geschlagen und getreten haben - unter anderem mit einem Schlagstock. Der 20-Jährige war am frühen Morgen mit einem gleichaltrigen Mann in eine Auseinandersetzung geraten, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Erkenntnisse mitteilte. Im Verlauf des Streits schlug er seinem Kontrahenten mutmaßlich mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schalteten sich die drei Security-Leute ein.