Stürmer Vogt wechselt von Hoffenheim nach Heidenheim
Alessandro Vogt kam erst vor dieser Saison aus der Schweiz nach Hoffenheim. Warum er die TSG jetzt schon wieder verlässt.
Zuzenhausen/Heidenheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat Mittelstürmer Alessandro Vogt bis zum Ende der Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen. Der 21 Jahre alte Schweizer war erst im Sommer vom FC St. Gallen in den Kraichgau gewechselt. Der Bundesligist hat derzeit allerdings ein Überangebot an Angreifern.
«Der perfekte Zwischenschritt»
«Wir sind zusammen mit Alessandro zu dem Schluss gekommen, dass eine Leihe aufgrund der aktuellen Personalsituation in unserem Kader der beste Schritt ist», sagt Paul Pajduch, Direktor Sport Lizenzmannschaft bei der TSG.
«Insbesondere ein persönliches Gespräch mit (Trainer) Frank Schmidt hat mich davon überzeugt, dass der 1. FC Heidenheim 1846 der perfekte Zwischenschritt für mich ist, um mich im deutschen Profifußball zu beweisen», sagte Vogt in einer Mitteilung des Zweitligisten von der Ostalb.