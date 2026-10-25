Unwetter im Südwesten

Sturm lässt im Schwarzwald Bäume umstürzen

Ein Unwetter fegt über den Schwarzwald. Der DWD warnt vor starken Böen und Dauerregen. Die Polizei zieht eine erste Bilanz der Einsätze.

Der Sturm hat mehrere Bäume auf Straßen stürzen lassen. Foto: Valentin Gensch/dpa
Der Sturm hat mehrere Bäume auf Straßen stürzen lassen.

Offenburg (dpa/lsw) - Das stürmische Wetter hat im Schwarzwald dutzende Bäume umgeweht. Die Auswirkungen hätten sich bislang in einem «normalen Rahmen» für einen solchen Sturm gehalten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Nur vereinzelt seien größere Straßen kurzzeitig blockiert gewesen. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Auch vollgelaufene Keller blieben aus.

Die meisten Einsätze verzeichnete das Präsidium in Offenburg. Dort waren Beamte wegen gut 30 umgefallener Bäume im Präsidiumsgebiet ausgerückt. Einer von ihnen war am Vormittag auf die B28 bei Oppenau (Ortenaukreis) gestürzt, ein anderer fiel in der Nacht bei Plättig auf die bekannte Schwarzwaldhochstraße. Dabei sei es aber zu keinen größeren Staus gekommen. 

Im Raum Freudenstadt seien drei Bäume umgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Sprecherin des Präsidiums in Karlsruhe sprach ebenfalls von ein, zwei umgestürzten Bäume. 

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Auch im Gebiet des Polizeipräsidiums Freiburgs fielen Bäume vereinzelt auf die Straße. Zudem waren mehrere Bäume in Oberleitungen gestürzt, wie der Stromversorger Badenova mitteilte. Ein herumfliegendes Blechdach traf ein Umspannwerk und löste damit einen weitreichenden Stromausfall aus. 

Unwetterwarnung im Schwarzwald noch bis zum Abend

Für mehrere Gebiete im Schwarzwald hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens und Sturm ausgesprochen. Vielerorts sei mit 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen. In Staulagen können demnach sogar bis zu 80 Liter fallen. Zudem kommt es oberhalb von 1.000 Metern zu orkanartigen Böen. Dabei kann der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Warnung gilt noch bis 18.00 Uhr.

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