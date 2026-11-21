Südhessen sonnenverwöhnt, im Norden regnerisch und trüb
Ein Spaziergang bei Sonnenschein an der frischen Luft - das geht in Südhessen. Sonst ist und bleibt es grau in grau im Land. Schneeregen kann in der neuen Woche im Norden nicht ausgeschlossen werden.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Hessen ist zweigeteilt: Heiteres und freundliches Herbstwetter mit viel Sonne erwartet die Menschen in Südhessen zum Start ins Wochenende. Im Norden dagegen halten sich Regenwolken hartnäckig am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei werden Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad erwartet. Auf der Wasserkuppe kommt die Anzeige auf dem Thermometer nicht über 2 Grad hinaus.
In der Nacht zu Sonntag zeigt sich der Himmel dann wechselnd bewölkt. Gebietsweise könne Nebel die Sicht erschweren, hieß es. Bei Tiefstwerten von 0 bis minus 4 Grad kann es örtlich glatt werden.
Schneeregenschauer in Nordhessen
Am Sonntag verdichten sich die Wolken dann teilweise stark, es bleibt aber laut DWD trocken. Je nach Sonnenscheindauer werden Höchstwerte zwischen 2 und 6 Grad erwartet. In den folgenden Nachtstunden zeigt sich der Himmel dann wieder wechselnd bewölkt, meist aber trocken. Auf den Straßen muss mit Glätte und Nebel gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 bis minus 4 Grad.
Zum Start in die neue Woche kämpft sich die Sonne vielerorts durch die Wolken, gebietsweise ist es allerdings stärker bewölkt. Im Norden seien schwache Schneeregenschauer nicht auszuschließen, so die Wetterexperten. In Hochlagen des Berglandes herrscht bei Temperaturen von minus 2 Grad Dauerfrost, sonst steigen die Werte auf 1 bis 5 Grad.