Angriff in Arztpraxis

Teppichmesser-Angriff in Wartezimmer: Mann leicht verletzt

Ein 33-Jähriger soll im Wartezimmer einer Spezialpraxis einen Patienten am Hals verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Mit einem Teppichmesser soll ein Mann im Wartezimmer einer Praxis im Landkreis Karlsruhe einen anderen Patienten am Hals verletzt haben. «Durch wundersame Weise wurde er nur leicht verletzt», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Angestellte und ein Arzt hätten den Angriff beendet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Die Behörden ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen den 33-Jährigen. Sie gehen davon aus, dass er den 64-Jährigen am Freitag in Stutensee töten wollte. Der Tatverdächtige handelte laut der Mitteilung mutmaßlich aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand.

Die Praxis sei auf Menschen mit psychischen Problemen spezialisiert, sagte die Staatsanwältin. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

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