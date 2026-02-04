Verkehr

Testfahrten in Frankfurt: Einschränkungen bei U4 und U5

Wegen Testfahrten im Tunnel zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße kommt es im Februar zu nächtlichen Einschränkungen bei U4 und U5. Wie genau können Fahrgäste fahren?

Die VGF startet mit den Linien 4 und 5, andere sollen später folgen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die VGF startet mit den Linien 4 und 5, andere sollen später folgen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - In den kommenden zwei Wochen werden die U4 und die U5 in Frankfurt nachts abschnittsweise nicht fahren. Grund dafür sind Testfahrten ohne Fahrgäste im Tunnel zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße, wie Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main traffiQ mitteilten.

Einschränkungen gibt es demnach zwischen dem 9. und dem 11. Februar sowie am 18. und 19. Februar jeweils von etwa 22.00 Uhr abends bis 3.30 Uhr nachts. Die Linien fahren dann wie folgt:

  • Die Linie U4 fährt dann nur zwischen Enkheim/Seckbacher Landstraße und Konstablerwache.
  • Die Linie U5 fährt nur zwischen Preungesheim und Konstablerwache.

Welche Alternativen gibt es?

Stattdessen fährt die U6 laut Unternehmen durchgehend bis Betriebsende mit Drei-Wagen-Zügen und bei der Linie 16 gebe es zusätzliche Fahrten. «Um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, finden die Testfahrten vorrangig nachts und an einigen Wochenenden statt», hieß es in der Mitteilung. 

Die VGF stelle ab dem Jahr 2027 schrittweise das Zugsicherungssystem auf ein digitales System um, hieß es. «Dabei kommunizieren die Züge kontinuierlich per funkbasierter Datenübertragung mit der Streckeninfrastruktur.» Damit sollen mehr Züge auf die Strecke gebracht, Energie eingespart und weniger Verschleiß ans Bahnen und Gleisen verursacht werden.

