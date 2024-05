Zwei U-Bahnen in Frankfurt fallen aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Brandschutzarbeiten fahren in der kommenden Woche zwei Frankfurter U-Bahnlinien nicht. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Freitag berichtete, ertüchtigt sie den Brandschutz an der Station Leipziger Straße. Zwischen Montag (13. Mai, 4 Uhr) und Sonntag (26. Mai, 1 Uhr) fahren deswegen keine Bahnen der Linien U6 und U7 zwischen Bockenheimer Warte und Industriehof. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.