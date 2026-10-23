Tonnenschwerer Bus fährt über Holzbrücke – Dielen kaputt
Ein Zeuge alarmiert die Polizei, nachdem ein Linienbus über eine für höchstens vier Tonnen zugelassene Brücke fährt. Der Fahrer soll sich verirrt – und ein wichtiges Schild übersehen haben.
Schliengen (dpa/lsw) - Der Fahrer eines schweren Linienbusses ist in Schliengen (Kreis Lörrach) über eine für nur vier Tonnen zugelassene Holzbrücke gefahren. Durch das Gewicht wurden nach Angaben der Polizei die Holzdielen beschädigt. Anschließend musste die Brücke gesperrt werden, weil sie nicht mehr befahrbar war, wie ein Sprecher sagte.
Der Linienbus hat laut Polizei ein zulässiges Gesamtgewicht von 28 Tonnen. Ob sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Fahrgäste im Bus befunden hatten und wie schwer genau das Fahrzeug war, blieb unklar.
Ein Zeuge hatte den Vorfall gesehen und die Polizei verständigt. Der 31-jährige Fahrer soll nach eigener Aussage nichts mitbekommen haben. Er habe angegeben, sich am Mittwoch verfahren zu haben, hieß es. Auch das Verkehrszeichen zur Gewichtsbeschränkung der Brücke, die über einen Fluss führt, habe er nicht bemerkt.