Toter aus Kehl identifiziert - Untersuchung läuft
Ein Spaziergänger entdeckt die Leiche eines 74-Jährigen in einem Gewässer. Woran der Mann starb, ist noch unklar.
Kehl (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche im Altrhein in Kehl (Ortenaukreis) gibt es laut Polizei bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 74-Jährigen aus dem Ortenaukreis. Der Mann wurde zuvor 24 Stunden nicht gesehen, wie ein Sprecher mitteilte.
Die genaue Todesursache wird noch rechtsmedizinisch untersucht. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Montag in dem Gewässer nahe der Altstadt entdeckt.