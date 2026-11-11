Leiche im Altrhein in Kehl

Toter aus Kehl identifiziert - Untersuchung läuft

Ein Spaziergänger entdeckt die Leiche eines 74-Jährigen in einem Gewässer. Woran der Mann starb, ist noch unklar.

Ein Spaziergänger hat in einem Gewässer in Kehl einen toten Mann entdeckt - die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Ein Spaziergänger hat in einem Gewässer in Kehl einen toten Mann entdeckt - die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche im Altrhein in Kehl (Ortenaukreis) gibt es laut Polizei bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 74-Jährigen aus dem Ortenaukreis. Der Mann wurde zuvor 24 Stunden nicht gesehen, wie ein Sprecher mitteilte.

Die genaue Todesursache wird noch rechtsmedizinisch untersucht. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Montag in dem Gewässer nahe der Altstadt entdeckt.

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