Große Suche

Toter Schwimmer nach drei Tagen aus Neckar geborgen

Ein Mann springt in den Neckar und geht unter. Bei einer großen Suchaktion kann er zunächst nicht gefunden werden. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Eine Streife der Wasserschutzpolizei entdeckte den Toten im Wasser. (Symbolbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa
Eine Streife der Wasserschutzpolizei entdeckte den Toten im Wasser. (Symbolbild)

Ladenburg (dpa/lsw) - Drei Tage nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Schwimmer tot im Neckar gefunden worden. Eine Streife der Wasserschutzpolizei entdeckte die Leiche des 40-Jährigen am Mittwoch im Wasser treibend. Nach Angaben der Polizei wurde der Tote von Feuerwehrleuten geborgen und ans Ufer gebracht. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. 

Der 40-Jährige sei am Sonntag bei Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in den Fluss gesprungen und habe zu einer Boje schwimmen wollen, hatte die Polizei mitgeteilt. Dabei verlor ihn seine Begleitung aus den Augen und wählte den Notruf. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten daraufhin nach dem Mann - jedoch ohne Erfolg. Die Suche war deshalb am Sonntagabend eingestellt worden. Neben Booten war auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.

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