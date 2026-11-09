Tödlicher Unfall

Transporter stößt mit Lastwagen zusammen - 46-Jähriger tot

Ein Transporter kollidiert mit einem Lastwagen, gerät ins Schleudern und überschlägt sich. Der Fahrer wird in seinem Wagen eingeklemmt. Er überlebt den schweren Unfall nicht.

Auf der Autobahn 45 gab es einen tödlichen Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der Autobahn 45 gab es einen tödlichen Unfall. (Symbolbild)

Limeshain (dpa/lhe) - Nach dem Zusammenstoß seines Transporters mit einem Lastwagen ist ein 46-Jähriger auf der Autobahn 45 ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Abend zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt bei Limeshain (Wetteraukreis) ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit seinem Ford Transit hinter dem Lastwagen unterwegs gewesen und aus noch ungeklärter Ursache mit diesem zusammengestoßen.

Der Wagen kam ins Schleudern und überschlug sich - der 46-Jährige wurde darin eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Autobahn 45 in Richtung Gießen war den Angaben nach am späteren Abend weiter voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen und schätzt den Schaden vorläufig auf 22.000 Euro.

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