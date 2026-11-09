Transporter stößt mit Lastwagen zusammen - 46-Jähriger tot

Limeshain (dpa/lhe) - Nach dem Zusammenstoß seines Transporters mit einem Lastwagen ist ein 46-Jähriger auf der Autobahn 45 ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Abend zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt bei Limeshain (Wetteraukreis) ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit seinem Ford Transit hinter dem Lastwagen unterwegs gewesen und aus noch ungeklärter Ursache mit diesem zusammengestoßen.