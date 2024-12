Offenbach (dpa/lhe) - An den Weihnachtsfeiertagen erwartet die Menschen in Hessen meist trübes und mildes Wetter. Am Mittwoch bleibe es bedeckt und könne zeitweise etwas Sprühregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen drei und sechs Grad.