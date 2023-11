U-Bahn-Fahrgäste bespuckt und schwer verletzt: Prozessbeginn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Frankfurt stehen am Montag (9.15) zwei Männer vor dem Landgericht. Der Anklage zufolge bespuckten und beleidigten die beiden 20-Jährigen im Januar dieses Jahres zunächst in einem U-Bahn-Zug mehrere Fahrgäste. Als sich ein Mitfahrender daraufhin beschwerte, verfolgten sie den Mann den Ermittlungen zufolge nach dem Aussteigen und stachen ihn auf der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt nieder. Das Opfer wurde notoperiert. Die Jugendstrafkammer hat zunächst sechs Verhandlungstage bis Mitte Dezember terminiert.