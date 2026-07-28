Engpass

Über 250 Mülltonnen-Brände – Wiesbaden droht Engpass

Die Serie von Mülltonnenbränden in Wiesbaden seit Jahresbeginn sorgt für Chaos: Die Entsorgungsbetriebe warnen vor möglichen Engpässen und geben Tipps für Anwohner.

Aufgrund der Vielzahl an Bränden in Wiesbaden könnten die Mülltonnen bald knapp werden. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Aufgrund der Vielzahl an Bränden in Wiesbaden könnten die Mülltonnen bald knapp werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aufgrund einer Serie von Mülltonnenbränden in Wiesbaden entstehen für die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt (ELW) nicht nur hohe Kosten und zusätzlicher Personalaufwand. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, könnte es auch zu Engpässen von Ersatzbehältern kommen.

Laut Angaben eines Polizeisprechers hätte es erst am Montag zehn neue Fälle im Bereich des Schiersteiner Hafens und der Innenstadt gegeben. Seit Jahresbeginn seien in Wiesbaden bereits 253 Abfallbehälter durch Brände beschädigt oder vollständig zerstört worden, teilte die Stadt mit. Das seien mehr als dreimal so viele wie jeweils 2024 und 2025. In den Jahren hätten jeweils insgesamt 86 Mülltonnen gebrannt.

Aufgrund ihres großen Fassungsvermögens sei insbesondere das Ersetzen großer Abfallbehälter, sogenannter Vier-Rad-Behälter, sehr kostspielig. Bislang seien bereits 142 dieser Tonnen zerstört worden. Insgesamt schätzt die ELW die bisherigen Mehrkosten für den Ersatz der zerstörten Behälter auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Neben der Anschaffungskosten beziehe sich die Schätzung auch auf die Kosten für Aufkleber, Logistik, Entsorgung der beschädigten Mülltonnen und den zusätzlichen Personalaufwand. «Die vielfachen Brände sind kein kalkulierbarer Verlust mehr, sie schaden auf vielen Ebenen dem Unternehmen und unserem Auftrag der Daseinsvorsorge», so Markus Patsch, Betriebsleiter der ELW.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Anwohnern rät die ELW, ihre Mülltonnen erst frühmorgens am Tag der Leerung nach draußen zu stellen und diese ansonsten für Unbefugte unzugänglich abzustellen. Auffälligkeiten sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Serie von Mülltonnenbränden in Wiesbaden
Kriminalität

Serie von Mülltonnenbränden in Wiesbaden

In Wiesbaden haben Unbekannte in der Nacht mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. In einem Fall griff das Feuer auf ein Wohnhaus über.

05.05.2026

Mysteriöse Brandserie in Ludwigsburg
Feuer

Mysteriöse Brandserie in Ludwigsburg

Reihenweise gehen in Ludwigsburg Papiermülltonnen in Flammen auf. Auch Gebäude werden beschädigt. Was die Polizei bisher weiß.

30.03.2026

Mannheim: Mülltonnen in Pumpwerkstraße angezündet
Brandstiftung

Mannheim: Mülltonnen in Pumpwerkstraße angezündet

In Mannheim wurden drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

18.02.2026

Mülltonnen in Brand: Polizei fasst Mann und Jugendliche
Kriminalität

Mülltonnen in Brand: Polizei fasst Mann und Jugendliche

Mehrere Mülltonnen sollen Jugendliche in Frankfurt angezündet haben. Sie werden gefasst, doch wenig später brennt es wieder. Diesmal nimmt die Polizei einen 28-Jährigen fest.

04.01.2026

Müllentsorgung

ZAKB führt im Kreis Bergstraße ab 2026 neues Mülltonnen-Konzept ein

Das neue Konzept für den Kreis Bergstraße soll nachhaltiger und günstiger sein. Was sich ändern wird.

01.07.2025