Unbekannte haben es auf zwei Geldautomaten abgesehen

Mörfelden-Walldorf/Kelkheim (dpa/lhe) - Auf gleich zwei Geldautomaten hatten es unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in Hessen abgesehen. Gegen 5.00 Uhr morgens hörten Anwohner in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) einen Knall und verständigten die Polizei. Die Sprengung habe sich an einem Geldautomaten im Bereich einer Spielothek ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Zeugen hätten auf zwei Männer hingewiesen, die mit einem Auto geflüchtet seien. Die Ermittlungen laufen, am Morgen waren Sprengtechniker des Landeskriminalamtes noch vor Ort.