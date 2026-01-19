Unbekannte stehlen Tablets aus Grundschule bei Kassel
In einer Schule öffnen Einbrecher die Tür zum Lehrerzimmer gewaltsam - danach fehlen Tablets im Wert von mehreren tausend Euro.
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Einbruch in einer Grundschule im Landkreis Kassel haben unbekannte Täter Tablets im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei betraten die Einbrecher das Schulgelände in Baunatal-Altenbauna mutmaßlich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine unverschlossene Seitentür in das Schulgebäude, wo sie anschließend die Tür zum Lehrerzimmer gewaltsam öffneten. Von dort entwendeten die Einbrecher einen Teil der schuleigenen Tablets.
Außerdem bauten sie einen Computerbildschirm in einem Klassenzimmer ab - ließen diesen letztendlich aber in der Schule zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Einbrecher seien schließlich wieder durch den Seiteneingang der Schule in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei fahndet nach den Tätern.