Vandalismus und Brandstiftung

Unbekannte zünden Autos an

Vier angezündete Fahrzeuge beschäftigen die Polizei im Kreis Offenbach. Ob dieselben Täter unterwegs waren, ist offen.

Unbekannte haben einige Autos in Brand gesetzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Unbekannte haben einige Autos in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Brand von vier Autos und mehreren eingeschlagenen Scheiben ermittelt die Polizei im Kreis Offenbach wegen Brandstiftung und Vandalismus. In Ober-Roden habe die Feuerwehr kurz nach Mitternacht auf einem privaten Schotterparkplatz drei brennende Autos gelöscht, wie die Polizei berichtete. 

Bei einigen anderen abgemeldeten Fahrzeugen in der Nähe waren die Seitenscheiben eingeworfen worden. 

In Dietzenbach wurde etwa drei Stunden später ein Auto angezündet, der Besitzer jedoch durch die Alarmanlage aufgeweckt. Er habe eine unbekannte Person im Feuerschein weglaufen sehen und den aufkeimenden Brand schnell löschen können. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, war zunächst unklar.

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