Öhringen

Unbekannter schießt 23-Jährigem Reizgas ins Gesicht

Mit einer Schreckschusswaffe schießt ein Unbekannter einem jungen Mann ins Gesicht. Das Opfer kommt verletzt ins Krankenhaus. Was die Polizei bisher weiß.

Der Täter soll sein Opfer zunächst mit dem Vornamen angesprochen haben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Täter soll sein Opfer zunächst mit dem Vornamen angesprochen haben. (Symbolbild)

Öhringen (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger ist in Öhringen (Hohenlohekreis) mit einer Schreckschusswaffe attackiert und verletzt worden. In der Schreckschusswaffe befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen Reizgaspatronen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann war am Morgen auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. Als er von hinten angesprochen wurde und sich umdrehte, habe ihm der Täter aus naher Distanz ins Gesicht geschossen. Das Opfer wurde am Auge verletzt und in eine Klinik gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, blieb vorerst unklar. 

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Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe. Der Täter wurde als 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet beschrieben, er soll zudem eine schwarze Mütze getragen haben. Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei wird aber derzeit davon ausgegangen, dass der Täter das Opfer kannte. Er sprach den 23-Jährigen mit seinem Vornamen an.

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