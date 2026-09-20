Undav im Kampf gegen Kritik: «Habe schon einen Krieg gehabt»

Stuttgart (dpa) - Deniz Undav hat mit bissigen Worten auf die Kritik an seinen jüngsten Leistungen reagiert. «Ich rede offen, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich sage meine Meinung, negativ wie positiv. Und wie gesagt, ich habe oft Probleme gehabt, ich muss es, wie gesagt, oft beweisen. Ich habe jetzt im Sommer schon einen Krieg gehabt, jetzt muss ich mich wieder beweisen», sagte der Kapitän des VfB Stuttgart bei Sky nach dem 0:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund.

«Ich hatte das mein Leben lang, egal wo ich war, hat es am Anfang nicht geklappt, weil die Leute halt sagen, deine Körpersprache, du bist nicht der Sprinter. Aber das ist mein Leben lang so», erklärte Undav weiter, der gegen Dortmund nach etwas über einer Stunde ausgewechselt wurde und noch auf sein erstes Saisontor wartet.

Undav: «Meine Körpersprache war die gleiche»

«Also ich habe letztes Jahr 39 Scorer gemacht und meine Körpersprache war die gleiche. Deswegen, man muss erst damit klarkommen. Und wenn man damit in Berührung kommt und mich als Mensch kennt, dann weiß man, wie man das zu händeln hat», sagte er.

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In dieser Woche hatte der neue Bundestrainer Jürgen Klopp den 30 Jahre alten Stuttgarter nicht für seinen XXL-Kader nominiert, weshalb die Debatte um Undavs Fitnesszustand erneut aufgekommen war. «Wenn ich hoffentlich im November, wenn ich mich empfehlen kann und wieder dabei bin, dann wird der Bundestrainer wissen, was ich für ein Typ bin», sagte Undav.