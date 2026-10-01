Berufsverkehr

Unfall auf A81: Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt

Pendler aufgepasst: Nach einem Unfall steht ein Transporter quer auf der Autobahn. Was das für den morgendlichen Berufsverkehr bedeutet.

Die Polizei rechnet mit Beeinträchtigungen für den Berufsverkehr auf der A81. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Polizei rechnet mit Beeinträchtigungen für den Berufsverkehr auf der A81. (Symbolbild)

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 ist es kurz nach der Anschlussstelle Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lastwagen gekommen. Die A81 sei in Richtung Stuttgart bis auf weiteres voll gesperrt, sagte ein Sprecher.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr am Morgen ein Kleintransporter auf einen Lastwagen auf und geriet anschließend ins Schleudern. Laut Polizei kam er quer zur Fahrbahn zum Stehen. Eine Person soll leicht verletzt worden sein, so der Sprecher. 

Die Polizei versuche, die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder freizubekommen und die Einschränkungen für den morgendlichen Berufsverkehr gering zu halten, hieß es. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar.

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