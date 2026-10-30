Folgenschweres Wendemanöver

Unfall auf B3: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Eine Autofahrerin wendet auf der Bundesstraße dort, wo sie es nicht dürfte. In der Folge prallt ein Motorradfahrer gegen ihren Wagen.

Die B3 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die B3 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild)

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 3 in ein wendendes Auto gekracht und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrerin des Wagens hatte auf der Strecke von Karlsruhe in Richtung Ettlingen an einer Straßeneinmündung gewendet, obwohl das laut Polizei dort nicht erlaubt war. Der entgegenkommende Motorradfahrer - die Frau hatte ihn offenbar übersehen - krachte mit solcher Wucht in das Fahrzeug, das der 21-Jährige über den Wagen geschleudert wurde und schwerste Verletzungen erlitt.

Auch die Autofahrerin und ihr Beifahrer kamen nach dem Unfall am frühen Donnerstagabend ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 35.000 Euro. Bis zur Reinigung der Fahrbahn war die B3 für mehrere Stunden voll gesperrt.

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