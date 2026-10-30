Unfall auf B3: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 3 in ein wendendes Auto gekracht und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrerin des Wagens hatte auf der Strecke von Karlsruhe in Richtung Ettlingen an einer Straßeneinmündung gewendet, obwohl das laut Polizei dort nicht erlaubt war. Der entgegenkommende Motorradfahrer - die Frau hatte ihn offenbar übersehen - krachte mit solcher Wucht in das Fahrzeug, das der 21-Jährige über den Wagen geschleudert wurde und schwerste Verletzungen erlitt.