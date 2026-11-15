Schwere Verletzungen

Unfall beim Linksabbiegen: Autofahrer fährt Fußgänger an

Eine Ampel zeigt nach ersten Erkenntnissen der Polizei für Fußgänger und Linksabbieger grün, als sich in Rödermark ein Unfall ereignet. Ein 64-Jähriger wird schwer verletzt.

Ein Fußgänger muss mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Ein Fußgänger muss mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Rödermark (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Rödermark im Kreis Offenbach ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 64-Jährige am Samstagabend bei grüner Fußgängerampel eine Straße überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt sei ein 59 Jahre alter Autofahrer - ebenfalls bei Grün - nach links abgebogen und habe den Fußgänger mit seinem Wagen erfasst. Der 64-Jährige musste den Angaben zufolge mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

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