Handwerk

Unseriöse Handwerker decken Dach ab - Wucher-Ermittlungen

Erst drei-, dann vier- und schließlich fünfstellige Geldforderungen: Unseriöse Handwerker bedrängen einen Hauseigentümer im Main-Kinzig-Kreis. Wer verhindert Schlimmeres?

Es gibt auch unseriöse Dachdecker. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Es gibt auch unseriöse Dachdecker. (Symbolbild)

Brachttal (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Wuchers gegen reisende unseriöse Handwerker, die einem Hauseigentümer im Main-Kinzig-Kreis das Dach abgedeckt haben. Sie waren bei ihm in Brachttal aufgetaucht und boten ihm zunächst an, seine Dachrinne für wenige hundert Euro zu reparieren, wie die Polizei mitteilte. Während der Arbeiten wiesen sie laut Polizei auf weitere, angeblich dringend zu beseitigende Dachschäden hin und boten an, sie ebenfalls sofort zu beheben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Anschließend deckten die Männer das Dach ab und verlangten zunächst eine hohe vierstellige Summe als Anzahlung. «Unter Druck zahlte der Hausbesitzer den Betrag», hieß es weiter. Später sollte der Hauseigentümer insgesamt fast 50.000 Euro überweisen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin schöpfte Verdacht und hielt die Überweisung zurück. Die Polizei wurde informiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anschlussstelle auf A66 im Main-Kinzig-Kreis gesperrt
Bauarbeiten

Anschlussstelle auf A66 im Main-Kinzig-Kreis gesperrt

Fahrbahnen auf Autobahnen müssen immer wieder erneuert werden. So auch auf der Autobahn 66 im Main-Kinzig-Kreis. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Monate andauern.

16.08.2024

Passantin entdeckt Schlange im Main-Kinzig-Kreis
Tiere

Passantin entdeckt Schlange im Main-Kinzig-Kreis

Die Polizei konnte das Tier am Straßenrand sicherstellen. Noch ist unklar, wie die nicht heimische Schlangenart dorthin gelangte.

21.05.2024

Kriminalität

Geldautomat im Main-Kinzig-Kreis gesprengt

25.01.2024

Gelnhausen

Unfall mit Sportwagen im Main-Kinzig-Kreis

04.01.2024

Starkregen

Viele Unwettereinsätze in Südhessen und Main-Kinzig-Kreis

Gewitter und starke Regenfälle haben in der Nacht in Südhessen und im Mainz-Kinzig-Kreis zahlreiche Feuerwehreinsätze nach sich gezogen. Verletzte gab es nicht.

26.08.2023