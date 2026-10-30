Polizeieinsatz

Verletzter Mann gefunden - war ein Streit der Grund?

Nach dem Fund eines verletzten Mannes rückt die Polizei in Mannheim aus. Eine Gefahr für andere sehen die Ermittler zunächst nicht. Sie vermuten einen Streit als Auslöser für die Tat.

Großeinsatz nach Fund eines verletzten Mannes. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Großeinsatz nach Fund eines verletzten Mannes. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - In Mannheim ist am Morgen ein verletzter Mann entdeckt worden. Der Fund löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Grund für den Vorfall dürften Streitigkeiten gewesen sein - worum es genau ging, ist unklar. Weitere Beteiligte konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden, erklärte eine Polizeisprecherin.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei vor Ort - warum genau das SEK hinzugezogen wurde, werde aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt. Wie schwer der Mann verletzt ist und ob dabei eine Waffe eine Rolle spielte, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. 

Ersten Erkenntnissen zufolge sei nicht von einer Gefährdungslage für andere auszugehen. Es komme weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatzbereich solle weiträumig umfahren werden.

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