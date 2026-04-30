Verpuffung im Badezimmer - Wohnungen unbewohnbar

Gersfeld (Rhön) - Nach einer Verpuffung in einem Badezimmerlüfter in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Fulda sind mehrere Wohnungen vorerst unbewohnbar. Ein 44-jähriger Mann habe sich im Badezimmer seiner Wohnung befunden, als plötzlich die eingebaute Lüftung über ihm verpufft sei, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Die Verpuffung löste einen Brand aus. Das Feuer beschädigte über Lüftungsrohre auch eine darüberliegende Wohnung, wie es hieß. Zudem sei ein Wasserrohr in dem Haus in Gersfeld beschädigt worden, was zur Unbewohnbarkeit mehrerer Wohnungen geführt habe.

Die Bewohner, die zunächst nicht in ihr Zuhause zurückkehren können, kamen nach Polizeiangaben bei Verwandten und Bekannten unter. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unbekannt.