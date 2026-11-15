Vier Starts, drei Siege: Werth trotzt dem Reisemarathon

Stuttgart (dpa) - Stuttgart bleibt für Isabell Werth ein gutes Pflaster - trotz eines missglückten Abschlusses: Viermal trat die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin beim Reitturnier in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle an, dreimal durfte sie jubeln. Nur zum Abschluss am Sonntag musste sie sich im Grand Prix Special mit dem elften Platz begnügen.

Ihr habe die Konzentration auf Quantaz gefehlt, meinte Werth. Zuvor hatte sie mit dem 16-jährigen Hengst bereits einen Erfolg eingefahren und auch mit Viva Gold zu den Klängen von «Sweet Caroline» das Publikum begeistert. Die perfekte Serie blieb ihr allerdings verwehrt.

Die Begeisterung des Publikums ist für Werth auch mit Blick auf die Zukunft des Sports von großer Bedeutung. «Wir sind in eine Entwicklung gekommen, dass die Küren fast überall ausverkauft sind. Das ist wichtig. Die Kür ist ein Stück weit Entertainment. Wir müssen die Menschen für uns gewinnen und unsere Daseinsberechtigung unterstreichen», sagte das Dressur-Ass angesichts der Stimmung in der mit 8.000 Zuschauern gefüllten Halle.

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Namhafte Konkurrenz

Bei ihrem zwölften Kür-Sieg in Stuttgart zeigte Werth am Samstagabend mit dem zehnjährigen Viva Gold einen überzeugenden Auftritt. Mehr als sechs Prozentpunkte betrug der Vorsprung auf die Konkurrenz. «Viva Gold war unglaublich, wirklich fantastisch. Ich bin sehr stolz auf ihn», sagte die Rheinbergerin. «Er liebt es, wenn das Publikum mitgeht und ihn feiert.»

Viva Gold: Hoffnungsträger für Los Angeles

Der Hengst hat sich trotz seines jungen Alters auf höchster internationaler Ebene etabliert und zählt zu den großen Hoffnungen im deutschen Dressursport - auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Bereits Ende Oktober hatte Werth Viva Gold beim Weltcup in Lyon zum Sieg in der Kür geritten. Nummer eins in ihrem Stall ist derzeit noch Wendy, mit der die 57-Jährige zuletzt bei EM, WM und Olympia Goldmedaillen gewonnen hatte.