Glasfaser

Vodafone: Alle Kunden wieder am Netz

Bei Bauarbeiten kommt es zu einem Schaden am Vodafone-Glasfasernetz. Zunächst sind Tausende hiervon betroffen.

Die Vodafone-Kunden haben nun alle wieder Netz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Vodafone-Kunden haben nun alle wieder Netz. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Störung beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel ist nach Unternehmensangaben behoben. Seit heute Morgen um 6.18 Uhr hätten alle Kunden wieder Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie, teilte ein Sprecher mit. In Frankfurt-Ginnheim war am Dienstagnachmittag durch Bohrungen auf einer Baustelle ein «Anbindungsfehler» aufgetreten.

Betroffen von der Störung waren nach Unternehmensangaben zwischenzeitlich bis zu 28.386 Kabelkunden. «Ursache war ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke zu diesen Kunden. Dieser Kabelschaden entstand an einer Landstraße in der Nähe von Frankfurt-Ginnheim durch Dritte bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte», hieß es.

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