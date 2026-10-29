Vodafone: Alle Kunden wieder am Netz

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Störung beim Telekommunikationskonzern Vodafone im Raum Frankfurt und Bad Vilbel ist nach Unternehmensangaben behoben. Seit heute Morgen um 6.18 Uhr hätten alle Kunden wieder Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie, teilte ein Sprecher mit. In Frankfurt-Ginnheim war am Dienstagnachmittag durch Bohrungen auf einer Baustelle ein «Anbindungsfehler» aufgetreten.

Betroffen von der Störung waren nach Unternehmensangaben zwischenzeitlich bis zu 28.386 Kabelkunden. «Ursache war ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke zu diesen Kunden. Dieser Kabelschaden entstand an einer Landstraße in der Nähe von Frankfurt-Ginnheim durch Dritte bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte», hieß es.